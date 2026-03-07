米軍のヘリコプターが緊急着陸した野球場＝6日午後11時3分、沖縄県名護市沖縄県名護市の野球場での、6日夜の米軍UH1ヘリコプターの緊急着陸について県警や防衛省は7日、詳しい状況の確認を進めた。けが人は確認されていないが、当時野球場では少年チームが練習中で、重大事故につながりかねない状況だった。県によるとヘリに損壊はなく、危険物質や武器を搭載していなかった。ヘリは6日夜に離陸した。