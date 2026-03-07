◇フィギュアスケート・世界ジュニア選手権第3日（2026年3月6日エストニア・タリン）世界ジュニア選手権の男子フリーが行われ、SP首位で17歳の中田璃士（TOKIOインカラミ）が178・96点をマークし、合計268・47点で日本男子初の2連覇を飾った。冒頭の4回転サルコーから全てのジャンプを決め、SPに続いてフリー、合計点ともに自己ベストを更新。2位以下に20点以上の大差をつけて頂点を極め、キス＆クライでは涙ぐんで喜んだ