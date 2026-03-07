気象台は、午前4時45分に、波浪警報を輪島市、珠洲市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・輪島市、珠洲市に発表 7日04:45時点能登では、7日朝から7日昼過ぎまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□なだれ注意報7日にかけて注意■小松市□なだれ注意報7日にかけて注意■輪島市□波浪警報【発表】7日朝から7日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高5m■珠洲市□波浪警報【発表