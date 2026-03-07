新たな情報が反響を呼んでいる。周知の通り、ブライトンの三笘薫は３月４日のアーセナル戦で負傷した。12分、タックルを受けた際に左足首をひねる形となり、ピッチに倒れ込んだのだ。その後も足を引きずりながらプレーを続けたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。