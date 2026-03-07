アメリカのトランプ大統領はイランについて、アメリカとイスラエルに友好的であれば「民主的な国家となる必要はない」という考えを示しました。トランプ大統領は6日、CNNテレビのインタビューで、死亡したイランの最高指導者・ハメネイ師の後継者選びについて「新しい指導者を選ぶのは簡単だ」としたうえで、「宗教指導者であってもかまわない」という認識を示しました。トランプ大統領は「イランは民主的な国家になる必要はない」