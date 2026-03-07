NY株式6日（NY時間14:13）（日本時間04:13） ダウ平均47456.47（-498.27-1.04%） ナスダック22494.73（-254.26-1.12%） CME日経平均先物54345（大証終比：-1385-2.55%） 欧州株式6日終値 英FT100 10284.75（-129.19-1.24%） 独DAX 23591.03（-224.72-0.94%） 仏CAC40 7993.49（-52.31-0.65%） 米国債利回り 2年債 3.540（-0.037） 10年債 4.119（-0.017） 30年債 4.74