[3.6 ラ・リーガ第27節](バライドス)※29:00開始<出場メンバー>[セルタ]先発GK 13 アンドレイ・ラドゥDF 2 カール・スタルフェルトDF 20 マルコス・アロンソDF 32 ハビ・ロドリゲスMF 3 オスカル・ミンゲサMF 5 セルヒオ・カレイラMF 6 イライクス・モリバMF 16 ミゲル・ローマンFW 7 ボルハ・イグレシアスFW 9 フェラン・ジュグラFW 19 ビリオット・スウェドベリ控えGK 1 イバン・ビジャールDF 4 ジョセフ・アイドゥーDF 12