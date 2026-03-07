お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日に放送されたテレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。そば屋でどういったそばなのかを知らずに注文して驚いたことを振り返った。視聴者から、そば屋で「おかめそば」を頼んだことがないとして「いつも挑戦しようと思いつつも、頼んだことないメニューありませんか?」と質問が届いた。これに有吉とマツコ・デラックスも食べたことがないと明かしていた。また、