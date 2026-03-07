松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は6日の2日目6〜12Rで二次予選が行われ、きょう7日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。激戦だが、犬伏を本命に推す。ライン3車と一番長く、勝負どころで一気に駆けて押し切る。佐々木豪が差し切り可能。寺崎のスピードが脅威だ。2日目逃げ切った山崎歩が飛ばすと成田と福島ワンツーも十分。＜1＞犬伏湧也前がもがき合っていたし、待つよ