ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」は6日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。吉田拡、村岡賢人が準優を勝ち切れず、準優10Rを1着通過した池田が優勝戦1号艇を獲得した。間違いなくVへの追い風が吹いている。近況の児島実績も2023年5月G1・71周年優勝戦6着→23年7月SGオーシャンカップ優勝戦5着→25年3月一般戦優勝→25年6月G3企業杯優勝戦2着