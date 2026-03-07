日本相撲協会は6日、大阪市内で理事会を開き、弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士、写真）に対し、春場所は休場させる措置を取った。場所期間中は館内警備など会場内での職務には従事しないが、部屋での指導は行う。伊勢ケ浜親方は2月24日に伯乃富士と事情を知る幕内・錦富士とともに協会の聴取を受けた。現在もコンプライアンス委員会が調査中で、正式な処分は場所後の理事会で協議される見