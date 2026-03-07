ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式で行われた日本選手団の入場行進＝6日、イタリア・ベローナ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】第14回冬季パラリンピック・ミラノ・コルティナ大会が6日夜（日本時間7日未明）、開幕した。2月の五輪閉幕後に米イスラエルのイランへの攻撃が始まり、同国選手団は安全に渡航できないとして不参加が決定。ウクライナ侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシは国を代表する形での出場