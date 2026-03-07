Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの五関晃一（４０）が６日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで、主演舞台「悪の花」（１５日まで）の初日を迎えた。同じＳＴＡＲＴＯ社所属の和田優希（２４）と久保廉（２０）と共演。後輩たちからは「不思議な人」と表現された。Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚのバックダンサーを務めたことがあるという久保は「Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚさんは全員不思議だけど、特に不思議なのは五関さん。プライベートが謎で何をしているのか聞いたら『