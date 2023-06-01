お笑いコンビ「三四郎」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）」（金曜深夜3・00）が6日放送され、トヨタ自動車がスポンサーになったことが明らかになった。前週2月27日放送に同社の豊田章男会長（69）がサプライズ電話出演して大きな話題になっていた同ラジオ。小宮浩信（42）がノリで「スポンサーになってよ！」と発言したことが、早くも実現した。オープニングトークで前週の放送