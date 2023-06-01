ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、1次ラウンドA組が行われ、キューバ代表とパナマ代表が対戦。ロッテ、ソフトバンクでプレーしたアルフレド・デスパイネ選手（39）が「4番・DH」で出場し、9回の第4打席で二遊間の“神連係”によって今大会初安打を防がれた。3−1でリードして迎えた9回。ここまで空振り三振、左飛、遊ゴロの3打数無安打だった4番・デスパイネが先頭で打席に入った。パナマ代表