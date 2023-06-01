A.B.C―Zの五関晃一（40）が6日、東京都文京区のIMMTHEATERで主演舞台「悪の花」の初日を迎えた。人気の韓国サスペンスドラマの初舞台化。「プレッシャーはありましたが、我々なりの舞台版を作り上げたつもり」と自信を示した。全16話の内容を凝縮したものになっており「ぎゅっとした分、より感情をかき乱されると思う。心をかき乱されたい願望のある方はぜひ来ていただきたい」と呼びかけた。東京公演は15日まで。