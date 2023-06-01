ジュニアの和田優希と久保廉が6日、東京都文京区のIMMTHEATERで舞台「悪の花」の初日を迎えた。東京公演は15日まで。ドラマ「愛の不時着」を制作した大手制作会社「スタジオドラゴン」による人気の韓国サスペンスドラマの初舞台化。久保はオファーを受けた当時、「愛の不時着」をちょうど見ていたといい「めちゃくちゃうれしいなと思った。韓国で数々の賞をもらっている作品で、世界初の舞台化ということも全部が全部うれし