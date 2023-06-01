FC東京のMF佐藤龍が聖地・国立のピッチに初めて足を踏み入れる。今季岡山への武者修行から復帰し、前節の柏戦で復帰後初先発。7日は23年夏にプロ契約締結会見を行った思い出の地で横浜Mと対戦する。代表歴もある19歳は、「代表でもベンチだったので、まだピッチに立ったことはない。憧れの場所なので、そこはかみしめながら楽しみたい」と胸を躍らせた。