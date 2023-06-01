気象台は、午前3時48分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、えりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、えりも町に発表（雪崩注意報） 7日03:48時点胆振、日高地方では、風雪や大雪、高波、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■室蘭市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■苫小牧市□なだ