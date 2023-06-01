米空母エーブラハム・リンカーンから発艦する米軍機＝2日（米中央軍提供、AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は6日、米国とイスラエルのイラン攻撃が始まった後、ロシアがイランに米軍機や艦艇を含む軍事標的の位置情報を提供していると報じた。複数の当局者の話としている。ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し、イランは無人機シャヘドを供与しており、両国は軍事協力を強化している。ワシントン・