アイスランドのフロスタドッティル首相＝2月、ポーランド・ワルシャワ（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】アイスランド政府は6日、欧州連合（EU）加盟交渉の再開の是非を問う国民投票を8月29日に行うと明らかにした。ロイター通信が報じた。アイスランドは2009年に加盟を申請したが、15年に撤回を表明していた。ロシアによるウクライナ侵攻など安全保障環境の変化を受け、EU加盟を望む声が高まっていた。アイスランド国営放送