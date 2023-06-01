イランのペゼシュキアン大統領は、停戦に向け複数の国が仲介を始めたと明らかにしました。ペゼシュキアン大統領は6日、SNSで、停戦に向け「いくつかの国が仲介の努力を始めた」と明らかにしました。仲介国がどこかなど、詳細は明らかにしていません。そのうえで、「仲介の働きかけは、イラン国民を過小評価し、この紛争を引き起こした側に対して向けられるべきだ」とし、アメリカとイスラエルが攻撃をやめるよう圧力をかける必要性