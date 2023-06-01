アルゼンチン代表MFリオネル・メッシ擁する昨年米MLS杯優勝チームのマイアミが5日、ホワイトハウスに招待され、トランプ大統領と交流した。ロイター通信によると、トランプ大統領は自身の19歳の息子バロンさんがメッシのファンと告白。「君はペレより優れているかもしれない」などと語る場面もあった。AP通信によると、政治に関する発言を避けることで知られるメッシが、式典中に話す場面はなかった。