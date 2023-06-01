◆ＷＢＣパナマ―キューバ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）ソフトバンクで昨季ＭＶＰに輝いたリバン・モイネロ投手（３０）がワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のキューバ代表として、初戦・パナマ相手に先発し３回２／３を２安打無失点。３四死球、４奪三振、５９球投げてマウンドを降りた。いきなり先頭打者を一塁手のＡ・マルティネスのモイネロがカバーに入った一塁への悪送球