◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦（2026年3月6日札幌市ばんけいスキー場）スノーボードのW杯ハーフパイプ第6戦は10年ぶりの国内開催で6日に予選が行われ、男子は2月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した地元札幌出身の山田琉聖（19＝チームJWSC）が85・50点の3位で8日の決勝に駒を進めた。同五輪王者の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が91・50点で1位通過。女子は同五輪銅メダルの小野光希（22＝バートン）が87・0