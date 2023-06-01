◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第28戦（2026年3月6日フィンランド・ラハティ）ジャンプ女子個人第28戦（ヒルサイズ＝HS130メートル）が6日に行われ、ミラノ・コルティナ五輪で個人ノーマルヒルと混合団体銅メダルの丸山希（27＝北野建設）は123メートル、122メートルの合計252・1点で3位に入った。5日の第27戦に続く表彰台。総合3連覇を決めたニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が282・0点で制し、今季16勝目を挙