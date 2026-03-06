サマンサタバサジャパンリミテッドが展開するブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、日本のキャラクターアーティストであるタロアウトが描いた「くまのプーさん」をサマンサタバサの人気シリーズに取り入れたアイテムを発売する。「『くまのプーさん』コレクション スマートワン」（イエロー・グレージュ）「『くまのプーさん』コレクション スマートワン」（イエロー・グレージュ）は、サマンサタバサで人気のスマ