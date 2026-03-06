「ペコちゃんmilkyタイム ららぽーと柏の葉店」イメージ不二家は、「ミルキー」風味のドリンクやスイーツを揃えたカフェ「ペコちゃん milky タイム」2号店を、ららぽーと柏の葉にオープン3月13日10時からオープンする。不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる新業態「ペコちゃん milky タイム」を1月に埼玉県・浦和美園駅に新規オープンした。「ミルキー」ブラ