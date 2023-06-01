本日も中東情勢の混迷と原油急騰でドル高が強まり、ユーロドルは一時１．１５ドル台半ばまで下落する場面が見られた。下値での買い戻しも見られ、１．１６ドル台に戻しているものの上値は重い。 原油相場は一気に上昇しており、一時８９ドル台まで急騰。自国でエネルギーを賄える米国よりも欧州経済は原油価格の上昇に弱いと見られている中、市場ではインフレ懸念が再び台頭している。この動きを受けて短期金融