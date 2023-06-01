イラン情勢を受け中東で足止めされていた人々が6日夜、羽田空港に到着しました。エミレーツ航空などは、UAE（＝アラブ首長国連邦）のドバイ国際空港から主要都市への便を限定的に再開し、6日夜、足止めされていた人々が羽田空港に到着しました。ドバイから帰国「レストランでご飯食べてたんです。そこにミサイルが光ってて、みんな心配してました」「（きのう）アラートで鳴ってたやつです。ミサイルのアラートがしょっちゅう鳴っ