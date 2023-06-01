7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1550円安の5万4180円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1440.84円安。出来高は2万1621枚となっている。 TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比97ポイント安、TOPIXの現物終値比は96.43ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54