大阪・関西万博（2025年4月〜10月開催）のシンボル「大屋根リング」の解体工事が進んでいる。 運営主体の日本国際博覧会協会によると、昨年（2025年）12月から解体が始まり、保存が決定した部分を除き、2027年8月までに撤去される予定。進捗率は約15%。解体工事が進む大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」〈2026年3月5日 13時26分撮影 大阪市此花区・夢洲〉解体作業か進む大屋根リング（北東工区）左後方に解体中の日本館