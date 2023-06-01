アメリカの2月の雇用統計が6日に発表され、就業者数は前の月から9万2000人減少し、市場予想を大きく下回りました。アメリカ労働省が6日に発表した2月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は、前の月と比べて9万2000人減少し、5万人程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく下回りました。失業率は前の月から0.1ポイント悪化し、4.4％でした。ヘルスケア部門の就業者数が、ストライキの影響で2万8000人減少し