イランの首都テヘランの最新の映像には、市内の建物から煙が上がるようすが映っています。いまから1時間ほど前、現地時間の夕方に撮影された映像で、アメリカやイスラエルによる攻撃が続いています。攻撃によりイランで亡くなった人はこれまでに1332人にのぼっていて、さらに増える可能性があります。