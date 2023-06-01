ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦し、13―0で大会規定により7回コールド勝ちした。試合中のベンチにはダルビッシュの「背番号11」のユニホームも飾られた。ダルビッシュはアドバイザーとして宮崎直前合宿に参加。ピッチクロックやピッチコムへの対応はもちろん、投手にはさまざまな球種を伝授。捕手陣、野手にも