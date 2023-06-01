◆ＷＢＣパナマ―キューバ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）ソフトバンクで昨季ＭＶＰに輝いたリバン・モイネロ投手（３０）がワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のキューバ代表として、初戦のパナマ相手に先発。１回は３者凡退のスタートを切った。１番コルドバを一塁手のＡ・マルティネスが、モイネロがカバーに入った一塁への悪送球で出塁させ、いきなり無死二塁のピンチを招いた