◇フィギュアスケート世界ジュニア選手権第2日（2026年3月5日エストニア・タリン）フィギュアスケート世界ジュニア選手権は5日に女子ショートプログラム（SP）が行われ、史上初の4連覇を目指す17歳の島田麻央（木下グループ）が71・90点で首位に立った。初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が自己ベストの69・77点で2位につけ、母が日本人でオーストラリア代表のハナ・バース（石崎波奈）が66・95点で3位。岡田芽依（名東F