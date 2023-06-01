山形県警本部学校法人の土地や建物を担保に約4200万円を負担させ損害を与えたなどとして、山形県警は7日、背任と有印私文書偽造・同行使の疑いで、元理事金田充史容疑者（54）＝和歌山県紀の川市＝を逮捕したと発表した。逮捕容疑は、理事だった2021年8月ごろ、他の理事らと共謀し、抵当権設定に関する虚偽の理事会議事録を作成するなどして、学校法人に計約4200万円を負担させ、損害を与えた疑い。