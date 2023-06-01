◇オープン戦アストロズ０ー2マーリンズ（2026年3月5日ジュピター）アストロズ・今井が5日（日本時間6日）、オープン戦2度目の登板で順調な仕上がりを見せた。敵地でのマーリンズ戦に先発して最速96・5マイル（約155キロ）をマークし、3奪三振。「2イニングで（三振を）3つ取れ、そこは良かった」と振り返った。初回1死一塁から3番、4番を連続空振り三振。決め球は高めの直球とスライダーで「日本の打者よりも全体的に身