サッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が2月28日にテレビ東京の番組収録で右膝外側半月板損傷のけがを負い手術を受けたと6日、同局の公式サイトで発表した。同日、手術を受け無事に終了したとしている。通常歩行ができるまでに約1カ月半以降、かかる見込みだという。発表によると事故は、同局の「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケの際に起こったという。詳細について「番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、