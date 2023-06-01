侍ジャパンの宮崎合宿でアドバイザー役を務めたパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が６日深夜、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。台湾戦（東京ドーム）での侍ジャパン勝利を祝った。ダルビッシュは大谷翔平（３１＝ドジャース）のグランドスラムなど、１３―０と快勝した試合の名場面を抜粋。さらに侍ベンチに飾られた自身の「１１」のユニホーム写真には「涙」の絵文字とともに「ありがとうございます」とコメン