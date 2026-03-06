（東京中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日夜、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対日本戦が行われ、台湾は0−13で日本に7回コールド負けし開幕2連敗を喫した。5日の初戦でオーストラリアに0−3で敗れ、黒星スタートとなった台湾。この日は二回、大谷翔平の満塁弾などで一挙10点を奪われた。三回にはさらに3点の追加点を与え、序盤で大量リードを許した。打線は、先発した山本由伸をはじめ日本の投手陣