アメリカの2月の雇用統計が発表され、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は、市場予想を大幅に下回りました。アメリカ労働省が6日に発表した2月の雇用統計によりますと、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は、前の月から9万2000人の減少で、5万人から6万人程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく下回りました。失業率は、前の月から0.1ポイント上昇し4.4％でした。アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備