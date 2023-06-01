５日に結婚を発表した「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が６日深夜放送のニッポン放送「オールナイトニッポンＸ」に出演した。生放送の冒頭で「昨日発表させていただきましたが、このたび結婚することになりました」と報告。これまでにファンクラブ、公式サイト、ＳＮＳと文面で伝えてきたが「直接自分の言葉で伝えたいなと思いました」と改めて約３分にわたって話した。ファンには「突然の発表になっちゃってビックリさせ