自民党と日本維新の会の与党は、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認するという提言を高市総理に提出しました。日本維新の会前原誠司 安保調査会長「節度のあるルールに基づいて輸出をしていくということに変えていく。総理もそれについては『全く同意見だ』と」現在、日本の防衛装備品は「救難」や「輸送」など戦闘を目的としない「5類型」の武器に限り、輸出が認められています。6日、与党が政府に提出した提言では、殺傷