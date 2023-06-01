米大リーグ公式サイトは６日（日本時間同日深夜）、２０１３年のナ・リーグＭＶＰ、アンドルー・マカチェン外野手（３９）がレンジャーズとマイナー契約に合意したと米メディアの報道として、伝えた。身体検査をクリアした段階で球団から発表される模様だ。３９歳のベテラン外野手はパイレーツ時代の１３年に打率３割１分７厘、２１本塁打、８４打点、２７盗塁でチームをワイルドカード進出に導いてＭＶＰを受賞。オールスター