居眠りをしている人を狙い、キャッシュカードなどの盗みを繰り返していたとみられる無職の男が逮捕されました。井村優太容疑者（27）は2025年12月、JR中央線の電車内で居眠りをする女性のトートバッグからキャッシュカードなどを盗み、ATMで現金約186万円を引き出した疑いが持たれています。井村容疑者は黙秘しているということですが、7人ほどの窃盗グループの指示役とみられています。このグループは2025年5月から、都内の繁華街