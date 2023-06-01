WBC初戦の台湾戦を前に、入場する井端監督。奥はベンチに飾られたアドバイザーを務めたダルビッシュ（11）のユニホーム＝東京ドーム6日のWBC初戦で、日本代表のベンチにダルビッシュ（パドレス）のユニホームが飾られた。2月に行われた日本代表の強化合宿にアドバイザーとして参加し、選手として出た前回大会同様に投手陣の精神的支柱になっていた。