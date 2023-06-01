５日に一般男性との結婚を発表した、ももいろクローバーＺの佐々木彩夏（２９）が６日深夜、ニッポン放送「オールナイトニッポンＸ（クロス）」の生放送に出演した。冒頭、佐々木は「はぁ、緊張する」と率直に気持ちを伝え「昨日、発表させていただきましたが、このたび結婚させていただくことになりました。直接、自分の言葉でお伝えしたいと思い、冒頭に時間を作っていただきました」と改めて肉声で報告した。前日の結婚発