高市首相は、カナダのカーニー首相と会談し、経済安全保障分野などでの連携強化を確認しました。高市首相：カナダは自由で開かれたインド太平洋の推進をともに担う同志国。私自身が強力に推し進めている経済安全保障分野での連携においても重要なパートナー。両首脳は首相官邸で会談し、エネルギーや重要鉱物といった経済安全保障に関わる分野でお互いが「最も重要な戦略的パートナー」との認識で一致しました。また、両国の関係を